رياضة | بوطيب: المغرب في المجموعة الأصعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوطيب: المغرب في المجموعة الأصعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد خالد بوطيب مهاجم الزمالك ومنتخب المغرب، على قوة مجموعة أسود الأطلسي في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

وقال بوطيب في تصريحات نقلها "البطولة" المغربي: "لا يوجد منتخب بعينه مرشحًا للفوز بأمم إفريقيا 2019، وأعتقد أن المغرب في المجموعة الأصعب".

وأضاف: "نمتلك لاعبين رجال لمواجهة فرق مجموعتنا، ونسعى إلى تقديم نتائج ومستويات جيدة في البطولة".

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واختتم بوطيب حديثه قائلا: "الجميع يعتقد أن مواجهة ناميبيا الأولى للمنتخب المغربي سهلة، ولكنها صعبة لأن هذه المسابقات لا تحتوي على فرق هينة".

يلعب منتخب المغرب في المجموعة الرابعة ببطولة أمم إفريقيا، رفقة كوت ديفوار وناميبيا وجنوب إفريقيا.

يذكر، أن بطولة أمم إفريقيا 2019 ستنطلق اليوم الجمعة، بمواجهة منتخب مصر وزيمبابوي في العاشرة مساءً، على استاد القاهرة الدولي.