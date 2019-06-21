رياضة | مانشستر سيتي يضم أول صفقة في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يضم أول صفقة في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إسبانية اليوم الجمعة عن وصول نادي مانشستر سيتي الانجليزي لاتفاق مع إيبار الإسباني لضم اسيير ريسجو حارس مرمى الفريق الإحتياطي.

وتبعاً للصحيفة الإسبانية "ماركا" فإن اسيير سيكون الحارس الثالث لكتيبة جورديولا بعد انضمامه من إيبار لمدة موسم واحد فقط.

ويعد الحارس صاحب الـ 35 عامًا هو البديل في إيبار الموسم المنصرم وكان لايعتمد عليه بشكل أساسي في الفريق.

كما أشارت للصحيفة ريسجو قد يعمل في مجال التدريب من خلال أكاديمية الناشئين في مانشستر سيتي بعد نهاية عقده.