رياضة | عيب خطير يهدد "هازارد" مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عيب خطير يهدد "هازارد" مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ماوريسيو ساري المدرب السابق لفريق تشيلسي الإنجليزي عن عيب خطير في إيدين هازارد لاعب البلوز المنتقل غلى ريال مدريد الإسباني بصفقة زادت قيمتها على 100 مليون دولار.

وأكد ماوريسيو ساري المدير الفني الجديد لفريق يوفنتوس الإيطالي أن هازارد تسبب بمشكلات دفاعية لفريق تشيلسي خلال الموسم المنصرم.

وأوضح ماوريسيو ساري في المؤتمر الصحفي لتقديمه في يوفنتوس أنه كان عليه تغيير أسلوبه الكامل في اللعب لمجرد استيعاب هازارد قائلًا: "كان علينا استيعاب الصفات التي يتمتع بها هازارد، لأنه يمكنه أن يغير أسلوب الأداء لكن وجوده تسبب أيضا بمشكلات في خط الدفاع الأمر الذي كان علينا العمل على حله".

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وكشفت أرقام تتعلق بهازارد خلال الموسم الماضي مع تشيلسي تؤكد صحة ما ذهب إليه ماورويسيو ساري على ما يبدو، إذ كانت نتائج الفريق الإنجليزي من دونه أفضل منها بوجوده.

وشارك هازارد مع تشيلسي في 52 مباراة، حقق الفريق الفوز في 30 مباراة منها وتعادل 12 مرة وخسر 10 مرات، وأحرز الفريق خلالها 81 هدفًا (بمعدل 1.6 هدف في المباراة الواحدة) وتلقى 51 هدفًا (بمعدل هدف في المباراة الواحدة)، فيما بلغت نسبة الفوز في هذه المباريات 57.7 في المئة.

في المقابل، خاض الفريق 11 مباراة من دون هازارد، أحرز الفوز في 9 منها، وتعادل مرة واحدة وخسر مثلها، وأحرز الفريق في هذه المباريات 31 هدفا (بمعدل 2.8 هدف في المباراة الواحدة) ودخل مرماه 7 أهداف فقط (بمعدل 0.6 هدف في المباراة الواحدة)، وبلغت نسبة الفوز فيها 81.8 في المئة.