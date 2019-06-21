رياضة | إتفاق نهائي بين إنترميلان ومانشستر يونايتيد لضم لوكاكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إتفاق نهائي بين إنترميلان ومانشستر يونايتيد لضم لوكاكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير إيطالي، اليوم الجمعة، أن توصل إنتر ميلان ومانشستر يونايتد إلى اتفاق نهائي بشأن ضم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو في الميركاتو الحالي.

وتبعاً للصحيفة الإيطالية "لاجازيتا ديللو سبورت" إن المدير التنفيذي لإنتر جوسيبي ماروتا والمدير الرياضي بييرو أوسيليو توصلا لاتفاق نهائي مع المهاجم البلجيكي يقضى بحصوله على 6.5 مليون يورو كراتب سنوي رفقة الأفاعي.

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وأفادت الصحيفة إلى أن المفاوضات بين ميلان واليونايتد لإنهاء الصفقة لا تزال طويلة، خاصة أن إدارة مانشستر تطلب للتخلي عن خدمات النجم البلجيكي الحصول على 80 مليون يورو كقيمة التعاقد.

وأشارت أن إدارة نادي إنترميلان يريد التخلي أولًا عن ماورو إيكاردي المهاجم الأرجنتيني ، لاستغلال أموال الصفقة في التعاقد مع مهاجم مانشستر يونايتد.

كما يذكر أن المدير الفني الجديد للإنتر أنطونيو كونتي، هو من طلب التعاقد مع لوكاكو، للرهان عليه في هجوم النيراتزوري استعدادا للموسم القادم.