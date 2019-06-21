رياضة | رسميا.. عودة بيتر تشيك إلى تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. عودة بيتر تشيك إلى تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عودة التشيكي بيتر تشيك حارس الفريق الأسبق للعمل مع البلوز مرة أخرى، بعد اعتزاله لكرة القدم.

وذكر تشيلسي أن بيتر تشيلك سيعمل كمستشار فني لتقديم النصيحة في كل الأمور التي تتعلق بكرة القدم في البلوز والربط بين فرق الرجال في النادي والأكاديمية.

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وأوضح الموقع الرسمي أن مقر عمل تشيك سيكون في كوبهام، وسيكون دوره مرتبطًا إلى حد كبير بمارينا جرانوفسكايا مديرة تشيلسي.

كان بيتر تشيك قد سبق له تمثيل تشيلسي خلال الفترة من 2004 وحتى 2015، كما نجح في التتويج مع البلوز بلقب الدوري الإنجليزي 4 مرات، ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي مرة واحدة.