رياضة | ميلان يرفض بيع نجم الفريق لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميلان يرفض بيع نجم الفريق لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار تقرير صحفي إيطالي، اليوم الجمعة، عن رفض نادي ميلان لبيع أبرز نجوم الفريق لنادي برشلونة الإسباني، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وتبعاً للصحيفة الإيطالية "توتو سبورت" أن النادي الكتالوني تقدم بعرض لضم مدافع ميلان أليسيو رومانيولي، مقابل 40 مليون يورو، بالإضافة إلى أحد لاعبي البارسا في قيمة الصفقة للحصول على خدمات اللاعب.

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وأوضحت الصحيفة إلى أن الروسونيري رفض تفاوض برشلونة، رغم حاجة الميلان إلى الأموال لمعالجة أزمة عجز الميزانية، والهروب من عقوبة اللعب المالي النظيف.

وكشفت الصحيفة أن الميلان يرى أن رومانيولي ليس للبيع، وأنه أبرز لاعب في مشروع اي سي ميلان خلال السنوات القادمة وما قدمه معنا الموسم الماضي يجعلنا التمسك به.

كما يذكر أن أفادت بعض تقارير إسبانية بأن ريال مدريد استفسر من ميلان، عن التعاقد مع رومانيولي.