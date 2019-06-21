رياضة | ريال مدريد يبدأ خطة "فرم" برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يبدأ خطة "فرم" برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق ريال مدريد لتدمير فريق برشلونة في الميركاتو الصيفي قبل منافسات الفريقين في الدوري الإسباني خلال موسم 2019 – 2020.

وعقد ريال مدريد 5 صفقات بضم البرازيليين إيدير ميليتاو ورودريجو والفرنسي فيرلاند ميندي والبلجيكي إيدين هازارد والصربي لوكا يوفيتش.

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وكشفت إذاعة "مونتي كارلو" الفرنسية عن دخول ريال مدريد على في منافسة على ضم ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام الهولندي قبل برشلونة الإسباني.

وأضافت أن ريال مدريد اتصل بمينو رايولا، وكيل أعمال اللاعب البالغ من العمر 19 سنة، لإقناعه برفض العروض الأخرى من برشلونة وباريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي من أجل الانضمام إلى النادي الملكي.