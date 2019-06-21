رياضة | كوتينيو يهرب من خيانة ليفربول

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رفض البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة الإسباني خيانة فريق ليفربول الإنجليزي من في الميركاتو الصيفي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن كوتينيو لديه ثلاثة عروض في الصيف الحالي للانتقال إلى باريس سان جيرمان أو تشيلسي أو مانشستر يونايتد لكنه يعتبر باريس سان جيرمان الأكثر واقعية لا سيما بسبب وجود العديد من اللاعبين البرازيليين مثل داني ألفيس ونيمار دا سيلفا وماركينيوس، بالإضافة إلى عودة مواطنه ليوناردو إلى منصب المدير الرياضي للنادي الفرنسي.

وأوضحت أن كوتينيو يميل إلى رفض عرض اليونايتد، احترامًا لتاريخه السابق مع الغريم التقليدي ليفربول، بالإضافة إلى عدم مشاركة الشياطين الحمر في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة قد يستغل انتقال كوتينيو إلى سان جيرمان كجزء من صفقة عودة نيمار، على شاكلة العرض الذي تقدم به ريال مدريد لضم النجم البرازيلي مقابل 130 مليون يورو جنبًا إلى جنب مع الويلزي جاريث بيل أو الكولومبي خاميس رودريجيز.