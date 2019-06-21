رياضة | رسميا.. فرناندو توريس يعلن اعتزاله كرة القدم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. فرناندو توريس يعلن اعتزاله كرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن فرناندو توريس، النجم الإسباني مهاجم ساجان توسو الياباني اليوم الجمعة، اعتزال كرة القدم، بعد مسيرة امتدت على مدار 18 عاما في الملاعب في مختلف الدوريات.

ونشر على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر"، مقطع فيديو مدته دقيقة حيث قال فيه: "يجب الإعلان الأن حان الوقت لإنهاء مسيرتي الكروية بعد 18 عامًا داخل الملاعب".

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وذلك بعد سلسلة من الصور التي توثق مدة الـ 18 عام في كرة القدم، ارتدى خلالها قميصص كلا من "أتلتيكو مدريد وليفربول وتشيلسي"، أردف النونو إلى أنه سيقيم مؤتمرًا للكشف عن كافة التفاصيل والرد على أسئلة الصحافة المحدد له الأحد المقبل.

وقد فاز فيرناندو خلال مسيرته الكروية مع تشيلسي في عام2012بلقب دوري أبطال أوروبا، ومع الاتليتكو مدريد والبلوز أحرز الدوري الأوروبي.

واستطاع المهاجم الإسباني، أن يحصد لقب مونديال 2010، والتتويج بكأس الأمم الأوروبية مرتين عامي 2008 و2012مع المنتخب الإسباني.