رياضة | سر عدم انضمام محمد صلاح للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر عدم انضمام محمد صلاح للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي عن سر عدم انضمام محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي إلى القلعة الحمراء قبل رحلة احترافه من المقاولون العرب إلى سويسرا وإيطاليا وإنجلترا.

وأوضح مانويل جوزيه في تصريحات تليفزيونية أنه طلب حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق التعاقد مع باسم علي ومحمد صلاح ثنائي المقاولون العرب – وقتها – لكن الفريق كان لديه 5 مباريات في الدوري المصري وكان مهددًا بالهبوط للقسم الثاني لذلك لم يكن هناك أي مجال للتفاوض حول بيع صلاح.

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كان محمد صلاح قد انتقل من المقاولون العرب إلى بازل السويسري ثم أكمل رحلة الاحتراف حتى وصل إلى ليفربول الإنجليزي وفاز معه بدوري أبطال أوروبا.