رياضة | "زيدان" يكشف عن أهم خطة في صفقات ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "زيدان" يكشف عن أهم خطة في صفقات ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أبدى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني سعادته بالصفقات الجديدة للنادي الملكي والتي بلغت 6 صفقات حتى الآن وهي إيدين هازارد ورودريجو جوش وفيرلاند ميندي وإيدير ميليتاو ولوكا يوفيتش.
وقال زيدان لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "سيكون موسما جديدا ومهما بالنسبة لنا، لأننا نرغب في إعادة الفريق للتنافس وتحقيق الانتصارات".
وكشف المدرب الفرنسي عن عدم حصوله على عطلة رفقة باقي مساعديه في الجهاز الفني مشيرًا إلى أنه خطته كانت التعاقد مع لاعبين بإمكانهم البدء معه في فترة الإعداد منذ اليوم الأول".