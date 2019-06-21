شكرا لقرائتكم خبر عن «مشوار إفريقيا» يبدأ بمواجهة زيمبابوي الليلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

جماهير الكرة فى مصر والعالم على موعدـ مساء اليوم الجمعةـ مع عرس القارة السمراء، حيث تفتتح بطولة الأمم الإفريقية الثانية والثلاثين، بحضور نخبة من كبار الشخصيات السياسية والرياضية، يتقدمهم رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.

تبدأ المراسم عند الساعة الثامنة بعزف السلام الجمهورى، ثم استعراض المنتخبات الأربعة والعشرين المشاركة حسب الترتيب الأبجدى، وفى تلك الأثناء يتم عمل عروض ليزر على أرضية الاستادات بأعلام الدول. ويلقى بعد ذلك رئيس اللجنة المنظمة كلمة قصيرة، ثم كلمة لأحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقى، يتم بعدها الافتتاح الرسمى للبطولة.

ثم تطفأ الأنوار ليبدأ العرض الفنى، والذى تم التجهيز له على مدار شهر كامل، من خلال 20 ساعة من البروفات فى الملعب الفرعى للاستاد، وتم عمل البروفة الختامية، أمس الأول، بالاستاد، ونالت إعجاب الجميع، حيث امتزجت فيه عراقة الحضارة الفرعونية مع الإفريقية، وتداخلت معهما عوامل الإبهار الحديث، من خلال عروض الليزر، ويبدأ العرض بالكشف عن مجسمات ضخمة للأهرامات والآلة المصرية القديمة، يعقبه لوحات فنية فرعونية، ويستقبل الفراعنة أشقاءهم الأفارقة، فى لوحة فنية مشتركة، ويحمل المشاركون رسومات إفريقية، ثم تمتزج الحضارتان الإفريقية والفرعونية على أنغام الموسيقى الإفريقية، ويقدم خلال الحفل أغنية الافتتاح، والتى من المقرر أن تقدم بثلاث لغات وهى: (العربية والإنجليزية والفرنسية)، ويؤديها كل من المطرب حكيم بجانب مطربين آخرين من نيجيريا والسنغال، وتقتصر مدة الحفل على 20 دقيقة، بعدها تتم تهيئة الملعب لمواجهة الافتتاح، فى العاشرة مساءً، بين مصر وزيمبابوى، وبالرغم من أن التاريخ والإمكانات الفنية يرجحان كفة المنتخب المصرى، إلا أنه يدخل المباراة بقدر كبير من الجدية، تجنبا لمفاجآت اللقاءات الافتتاحية.

ويرفع أجيرى وجهازه المعاون شعار لا بديل عن الفوز، ومن المنتظر أن يخوض المنتخب اللقاء بالهجوم المكثف من البداية، بغية تحقيق انتصار يريح الأعصاب. وقد تلقى اللاعبون تعليمات واضحة بفتح اللعب عن طريق الجناحين، مع سرعة تناقل الكرة فيما بينهم واللعب من لمسة واحدة.

يتسلح الفراعنة بدعم 100 مليون مصرى والجماهير الغفيرة التى حجزت تذاكر المباراة لمؤازرة المنتخب وتشجيع اللاعبين فى ضربة البداية، لتحقيق الفوز والسير نحو المنافسة على اللقب الغائب عن الفراعنة منذ آخر تتويج عام 2010، بجانب تصدر المجموعة الأولى مبكرًا، التى تضم أيضا كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

المنتخب الوطنى استعد جيدا للبطولة من خلال معسكر فى برج العرب، خاض خلاله مباراتين وديتين، فاز فى الأولى على تنزانيا، بهدف دون رد، ثم انتصر فى الثانية على غينيا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

يراهن الفراعنة على كتيبة اللاعبين التى تضم مجموعة من المحترفين، يتصدرهم النجم الكبير محمد صلاح، الذى يمر بأفضل حالاته بعد حصوله على أول بطولة مع فريقه ليفربول، المتويج مؤخرا بدورى أبطال إفريقيا، والذى سجل حضورا مميزا خلال ودية المنتخب الأخيرة مع تنزانيا، ووضحت استعادة لياقته بعد حصوله على راحة سلبية. وشهد معسكر المنتخب سلسلة من الجلسات التى عقدها خافيير أجيرى، المدير الفنى، شرح خلالها برنامج الإعداد، وطالبهم بالتركيز والأداء القوى خلال مباريات البطولة لإسعاد الجماهير المصرية المتعطشة لرؤية الفراعنة على منصة التتويج بالبطولة.

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صفوف المنتخب مكتملة، حيث لم يسجل المعسكر حدوث أى إصابة حتى المران الأخير، ما فرض حالة من الارتياح داخل المنتخب، وينتظر أن يخوض الفراعنة اللقاء بتشكيل مكون من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأمامه أيمن أشرف وأحمد حجازى ومحمود علاء وأحمد المحمدى ومحمد الننى وطارق حامد ومحمود حسن تريزيجيه وعبد الله السعيد ومحمد صلاح ومروان محسن.

ويرتدى المنتخب الوطنى فى المباراة زيه التقليدى بألوان العلم المصرى، حيث يرتدى لاعبو مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء، فيما يرتدى حارس المرمى طاقما بنفسجيا، ويرتدى المنتخب الزيمبابوى طاقما أصفر وحارس مرماه طاقما أزرق.

جاء ذلك خلال الاجتماع الفنى للمباراة، الذى عقد صباح أمس، وتم خلاله التشديد على الالتزام بمواعيد حضور الفريقين لاستاد القاهرة .

من جانبه أكد خافيير أجيرى أن مباراة زيمبابوى ستكون صعبة للغاية، موضحا أن زيمبابوى فريق قوى ويستحق مكانا فى أمم إفريقيا.

وأضاف المدرب المكسيكى أنه يكن كل الاحترام للمنافس فى مباراة الافتتاح، لافتا إلى أن إقامة البطولة على أرض مصر تضع المنتخب أمام حوافز إضافية. وتابع: نعلم تأثير كرة القدم على الشعب المصرى، ونتمنى إسعاده، ونسعى مع اللاعبين لتحقيق الفوز باللقب الإفريقى.

على الجانب الآخر، يدخل منتخب زيمبابوى، الذى يقوده صاندى تشيدزامبوا، اللقاء بهدف الخروج بنتيجة إيجابية، حيث يدرك صعوبة المواجهة أمام صاحب الأرض «الفراعنة»، الذى سيكون مدعوما بتشجيع كبير من الجماهير، فضلا عن امتلاكه العديد من الأوراق الرابحة، وسادت حالة من الارتياح داخل معسكر زيمبابوى بعد شفاء نجم المنتخب خاما بيليات، ولحاقه بالمباراة، عقب مشاركته فى مران منتخب بلاده الأخير، وخاض منتخب زيمبابوى مباراتين وديتين، تعادل فى الأولى سلبيًا أمام نيجيريا، ثم تعادل فى الثانية إيجابيًا أمام تنزانيا بهدف لمثله.

ويأمل زيمبابوى فى كسر حاجز مرحلة المجموعات فى مشاركته الرابعة بالبطولة، بالرغم من أنه يدخلها غير مرشح. وينتظر أن يخوض زيمبابوى اللقاء بتشكيل مكون من جيمى دزينجاى فى حراسة المرمى وأليك موديمو ودايفينج ليونجا وتيناغ حاديبى ودانى فيرى وخاما بيليات ومارشال مونيتسى وموتيزوا ونياشا موشيكوى وإيفانز روسيك.

وقال صنداى تشيدزامبوا، المدير الفنى لزيمبابوى، إن منتخب بلاده ليس محظوظًا بمواجهة مصر فى افتتاح الـ«كان»، مؤكدًا أنه يرغب فى تحقيق نتيجة إيجابية أمام «أقوى منتخبات القارة».

وأكد على ثقته فى قدرة لاعبيه على الظهور بمستوى جيد، وأنه يؤمن بأن التشكيلة التى ضمت عدة وجوه جديدة قادرة على عبور الدور الأول. وأصبح لدينا فريق جيد بإمكانيات طيبة، وهدفنا الأول هو عبور مرحلة المجموعات لأول مرة فى تاريخ المنتخب.