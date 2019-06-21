شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مسيرة 18 عاماً..فيرناندو توريس يودع الملاعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن النجم الأسباني فيرناندو توريس مهاجم أتليتيكو مدريدالأسباني، وتشيلسي، وليفربول الإنجليزيان السابق اعتزاله لعب كرة القدم بعد مسرة احترافية امتدت ل 18 عام، أحرز خلالها 298 هدف.

ولعب الدولي السابق صاحب ال 35 عام لنادي ساجان توسو الياباني في عامه الأخير في الملاعب بعد رحيله عن أتليتيكو مدريد الأسباني.

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وسبق لتوريس اللعب لفريق ليفربول، وتشيلسي الإنجليزيين، وفاز مع تشيلسي بعدد من البطولات أهمها: دوي أبطال أوروبا، واليورباليج، وكأس الاتحاد الإنجليزي.

كما فاز بكأس العالم التي أقيمت في جنوب أفريقيا عام 2010 مع المنتخب الأسباني.

وكتب «توريس» على تويتر: «لدي شئ مهم لأعلنه، بعد مسيرة 18 عام حان الوقت لإنهاء مسيرتي في عالم كرة القدم»، كما نشر فيديو يتحدث فيه عن هذا الأمر.