شكرا لقرائتكم شريف إكرامي: كلنا وراء المنتخب لتحقيق اللقب الثامن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دعم شريف اكرامي حارس مرمى الأهلي منتخب الفراعنة قبل انطلاق المباراة الأولى للمنتخب الوطني في كان 2019 والتي تستضيفها مصر.

وكتب إكرامي عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: كل الدعم و المساندة لرجال منتخب مصر في بطولة إفريقيا و كل التوفيق لأبطالنا في ضربة البداية اليوم،كلنا وراء منتخبنا لتحقيق اللقب الثامن.

تستعد مصر لاستضافة نسخة استثنائية من كأس الأمم الأفريقية، حيث تقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى التاريخ، مقسمين إلى ست مجموعات، كما تنطلق المسابقة فى الصيف لأول مرة أيضا، بعدما كانت تقام دائما فى شهر يناير.

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منتخب مصر يفتتح مباريات بطولة الأمم الإفريقية 2019 بمواجهة زيمبابوي فى العاشرة مساء اليوم الجمعة في استاد القاهرة الدولي.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.