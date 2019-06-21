شكرا لقرائتكم وليد أزارو يتلقى عرضا خليجيا.. والأهلي يضع شرطا للتخلي عنه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلى عرضاً إماراتياً خلال الساعات الماضية، تمهيداً للرحيل عن القلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفي القادم، كما تلقى المهاجم الدولي أكثر من عرض أوربي خلال الأيام الماضية، إلا أن تلك العروض لم ترتقى لمرحلة الجدية.

وتطلب إدارة الأهلى الحصول على مبلغ 5 ملايين دولار كحد أدنى للاستغناء عن وليد أزارو ، ويرغب الأهلى فى تسويق وليد أزارو تمهيداً للتعاقد مع مهاجم جديد خلال الميركاتو الصيفى القادم.