موعد ومعلق والقنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

يستهل المنتخب المصري حملة استعادة لقب كأس الأمم الإفريقية بمواجهة زيمبابوي في المباراة الافتتاحية للنسخة الـ32 من المسابقة القارية التي تحتضنها مصر في صيف العام الجاري 2019.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً على ملعب ستاد القاهرة وسط ترقب وشغف غير عادي من الجماهير المصرية.

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وتُنقل المباراة تلفزيونيًا عبر قناتي "beIN SPORTS MAX 1 HD" و"beIN SPORTS MAX 2 HD"، بتعليق علي محمد علي من الملعب.

كما تُذاع المباراة أرضيًا عبر قناة "Time Sports" بتعليق عصام عبده.

وسيقدم الإعلامي أحمد شوبير الأستوديو التحليلي للمباراة في تمام السادسة مساءً، ويستضيف حازم إمام وعماد ومتعب والكاميروني صامويل إيتو، بالإضافة إلى جمال الغندور محللا للفقرة التحكيمية.