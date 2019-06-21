رسميا.. توريس يعلن اعتزاله كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الإسباني فيرناندو توريس اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة استمرت في الملاعب 18 عامًا.

وأكد توريس، في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صباح اليوم الجمعة، أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الأحد المقبل لتوضيح تفاصيل اتخاذه لهذا القرار.

ولعب صاحب الـ35 عاما لصالح العديد من الأندية مثل ليفربول الذي تألق في صفوفه وتشيلسي وميلان، كما ارتبطت شهرته دائما بقميص أتلتيكو مدريد الذي مثّله خلال حقبتين منفصلتين.

ورحل توريس عن النادي الإسباني الذي ترعرع فيه بنهاية الموسم قبل الماضي (2017-18)، لينتقل إلى ساجان توسو الياباني، الذي خاض معه 32 مباراة سجل خلالها أربعة أهداف.

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توريس انضم إلى قطاع الناشئين في أتلتيكو مدريد عندما كان طفلا وأصبح أحد أيقونات جماهير الفريق منذ عام 2001، الذي شهد مشاركته في أولى مبارياته مع النادي.

وفي عام 2007، انتقل توريس إلى ليفربول وسجل مع الريدز 81 هدفا في 142 مباراة، قبل أن يصبح لاعبا لتشيلسي في 2011، حيث لعب هناك ثلاثة مواسم ونصف.

وفي 2014، رحل معارا إلى ميلان الذي لعب لمدة ستة أشعر قبل أن ينضم بشكل نهائي للنادي الإيطالي في يناير 2015، لكنه سرعان ما عاد إلى بيته أتلتيكو مدريد.

يُذكر أن توريس حصد عدة ألقاب خلال مسيرته، أبرزها كأس العالم 2010، اليورو (مرتين) 2008 و2012، دوري أبطال أوروبا 2011-12 والدوري الأوروبي (مرتين) 2012-13 و2017-18.