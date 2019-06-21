قرار الكاف يُغضب أجيري قبل مباراة مصر وزيمبابوي

أبدى المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، عدم رضاه عن تغيير نظام المؤتمرات الصحفية بعد مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية.
قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم"الكاف"، تعديل نظام المؤتمرات الصحفية، من خلال السماح لكلا المدربين بحضور المؤتمر معًا بدلًا من حضور كل مدرب
قال أجيري، في حديث مع معاونيه، إنه في بعض الأوقات يكون كلا المدربين في حالة عصبية بسبب نتيجة المباراة، أو أي موقف حدث خلالها، وهو ما قد يؤثر سلبًا على الأجواء في المؤتمر.
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