رياضة | محمد صلاح يسعى لمعادلة رقم أبو تريكة في الكان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يسعى لمعادلة رقم أبو تريكة في الكان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى النجم المصري محمد صلاح إلى معادلة رقم محمد أبوتريكة نجم الفراعنة المعتزل، من حيث عدد الأهداف التي سجلها مع الفراعنة خلال منافسات الكان الأفريقي في نسخة كأس أمم أفريقيا 2019، التي ستبدأ اليوم وحتى 19 يوليو المقبل.

ومن خلال البطولة الحالية يسعى محاولة تحقيق صلاح معدل أبوتريكة التهديفي الذي أحرز 6 أهداف خلال مشاركتين له بأمم أفريقيا من قبل،وهما 2006 ، 2008 بينما صلاح من خلال مشاركة وحيدة في افريقيا 2017 بالجابون احرز هدفين.

وقد احرز أبوتريكة 6 أهداف في نسختي أمم أفريقيا 2006 و2008 أمام فرق التالية "ليبيا وكوت فوار"هدفين"، والسودان"هدفين"، والكاميرون، في 11 مباراة لعبها محمد ابو تريكة.

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أما عن محمد صلاح أحرز هدفيه في الكان الإفريقي النسخة الماضية أمام كلا من الفرق التالية "غانا وبوركينا فاسو "في 6 مباريات لعبها خلال البطولة مع منتخب مصر.

ويذكر أن صلاح فاز لقب هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي، كما حصل على بطولة دوري أبطال أوروبا مع فريقه، وهي كلها مؤشرات تزيد من فرص تألقه في امم افريقيا هذا العام، وقدرته التهديفية على معادلة وتخطي رقم أبوتريكة.

وويفتتح المنتخب الوطني مشواره في الكان الافريقي اليوم الجمعة على ملعب ستاد القاهرة في افتتاح البطولة أمام زيمبابوي، في المجموعة الاولى والتي تضم " مصر وأوغندا وزيمبابوي والكونغو الديمقراطية".