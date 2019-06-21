رياضة | "صافرة" انطلاق مباراة مصر وزيمبابوي تهدي الفراعنة رقما قياسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صافرة" انطلاق مباراة مصر وزيمبابوي تهدي الفراعنة رقما قياسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر منتخب مصر الوصول إلى رقم قياسي في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 أمام زيمبابوي في الساعة العاشرة مساء اليوم.

ويخوض منتخب مصر المباراة الافتتاحية في كأس الأمم الإفريقية السادسة في تاريخ البطولة عندما يواجه زيمبابوي مساء اليوم متساويًا مع منتخب الكاميرون.

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ولعب منتخب مصر المباراة الافتتاحية للنسخة الأولى للمسابقة قبل 62 عامًا أمام السودان وفاز 2 / 1، قبل يلعب المباريات الافتتاحية للنسخ الأربع التي قام باستضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.