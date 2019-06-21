رياضة | 32 موهبة تستحق المشاهدة في كأس الأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 32 موهبة تستحق المشاهدة في كأس الأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستحق عدد من نجوم منتخبات كأس الأمم الإفريقية 2019 المتابعة والمشاهدة والتي تقام في مصر بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في النظام الجديد.

وقسمت منتخبات كأس الأمم الإفريقية على 6 مجموعات تضم كل مجموعة 4 منتخبات يصعد أول وثاني كل مجموعة مع أحسن 4 ثوالث في المجموعات الستة.

نجوم لا تفوتك متابعتهم في كأس الأمم الإفريقية

منتخب مصر

محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومحمود حسن تريزيجيه نجم قاسم باشا التركي

الكونغو الديمقراطية

أرثر ماسوكو لاعب وست هام يونايتد الإنجليزي

أوغندا

دينيس أونيانجو حارس صن داونز الجنوب إفريقي وفاروق ميا نجم جوريكا إتش الكرواتي

زيمبابوي

خاما بيليات نجم كايزر تشيفز الجنوب إفريقي

نيجيريا

أحمد موسى نجم النصر السعودي وأوديون إيجالو نجم تشانجتشون الصيني

غينيا

نابي كيتا نجم ليفربول الإنجليزي

مدغشقر

باولن فوافي نجم فريق المقاصة في الدوري المصري

بوروندي

عبد الرزاق فيستون مهاجم شبيبة القبائل الجزائري

السنغال

ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي وكاليدو كوليبالي نجم نابولي الإيطالي وإسماعيلا سار نجم رين الفرنسي وكيتا بالدي نجم إنتر ميلان الإيطالي

منتخب الجزائر

رياض محرز جناح مانشستر سيتي الإنجليزي وبغداد بونجاح مهاجم السد القطري

كينيا

فيكتور وانياما لاعب وسط توتنهام الإنجليزي

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تنزانيا

مبوانا ساماتا مهاجم جينك البلجيكي

منتخب المغرب

حكيم زياش نجم أياكس أمستردام الهولندي

كوت ديفوار

ويلفريد زاها مهاجم كريستال بالاس الإنجليزي ونيكولاس بيبي مهاجم ليل الفرنسي

جنوب إفريقيا

مابوي مهاجم فريق صن داونز الجنوب إفريقي

ناميبيا

شيلونجو مهاجم فريق الإسماعيلي في الدوري المصري

تونس

وهبي الخزري مهاجم سانت إيتيان الفرنسي وفرجاني ساسي نجم الزمالك المصري

مالي

موسى ماريجا مهاجم بورتو البرتغالي

موريتانيا

مولاي أحمد خليل مهاجم مستقبل قابس التونسي

أنجولا

مانوتشو جونكالفيس مهاجم رايو فاليكانو الإسباني

منتخب الكاميرون

شوبو موتينج نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي

منتخب غانا

أندريه أيو نجم فناربخشة التركي

بنين

ستيف مونييه مهاجم هيديرسفيلد الإنجليزي

غينيا بيساو

أبيل عيسى كامارا مهاجم بيلينينسش البرتغالي