رياضة | ملامح تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي.. الحرية لمحمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملامح تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي.. الحرية لمحمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر على تشكيل فريقه أمام زيمبابوي في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى التي تضم أيضًا الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

وقرر أجيري ترك الحرية لمحمد صلاح في التحرك داخل الملعب وعدم التقيد بمركز الجناح الأيمن باستمرار وذلك حتي يمكن استغلال قدراته في تسجيل الأهداف وتجنب تعرضه لرقابة لصيقة من المنافسين.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام زيمبابوي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

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خط الدفاع: محمود علاء وأحمد حجازي وأيمن أشرف وأحمد المحمدي

خط الوسط: طارق حامد ومحمد النني وعبد الله السعيد ومحمود تريزيجيه

خط الهجوم: محمد صلاح ومروان محسن