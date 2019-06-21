رياضة | الليلة.. منتخب مصر يتحدى طموحات زيمبابوي في افتتاح أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الليلة.. منتخب مصر يتحدى طموحات زيمبابوي في افتتاح أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح منتخب مصر بطولة أمم إفريقيا 2019 في الساعة العاشرة مساء اليوم بمواجهة منتخب زيمبابوي في الجولة الأولى من المجموعة الأولى التي تضم أيضًا الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

ويبحث منتخب مصر عن تحقيق فوز كبير بعدد وافر من الأهداف لتوجيه إنذار شديد اللهجة لكل منتخبات كأس الأمم الإفريقية 2019.

ويتسلح منتخب مصر بقيادة مدربه خافيير أجيري بوجود نجمه محمد صلاح في مركز الجناح الأيمن ومحمود حسن تريزيجيه في الجناح الأيسر مع وجود عبد الله السعيد في مركز صانع الألعاب.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام زيمبابوي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

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خط الدفاع: محمود علاء وأحمد حجازي وأيمن أشرف وأحمد المحمدي

خط الوسط: طارق حامد ومحمد النني وعبد الله السعيد ومحمود تريزيجيه

خط الهجوم: محمد صلاح ومروان محسن