رياضة | 3 أندية تصارع ريال مدريد على ضم موهبة ليون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 أندية تصارع ريال مدريد على ضم موهبة ليون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية فرنسية اليوم، أن عدد كبير من أكبر الأندية العالمية يإتى فى مقدمتهم نادى ريال مدريد يهتم بالتعاقد مع لاعب ليون الفرنسي " تانجى ندومبيلي".

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وذكر موقع " لو 10" الفرنسي أن كل من ريال مدريد ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وتوتنهام مهتمين بضم اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأشار الموقع إلى أن نادى ليون قد حد ثمن بيع اللاعب والذى لن يقل عن 90 مليون يورو.