رياضة | جوهرة نانسي تقترب من باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوهرة نانسي تقترب من باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية فرنسية بأن الجزائري بلال حساني نجم نانسي الفرنسي حسم أمره بالانتقال إلى باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي الحالي على الرغم من الأنباء التي تربطه بالانتقال إلى برشلونة.

وأشار موقع باريس يونايتد إلى أن حساني تألق في الدوري الفرنسي تحت 20 سنة وهو ما جعله محل متابعة من قبل كشافي عدة أندية كبرى في أوروبا على غرار برشلونة الإسباني.

كما كشف موقع فوت ميركاتو بأن حساني يفضل البقاء في فرنسا من أجل استكمال مسيرته تفاديا لخوض مغامرة خارجية غير محسوبة العواقب.

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وأكدت التقارير أن PSG يسعى لحسم الصفقة قبل يوم الأول من يوليو المقبل تفاديا لحصول تعقيدات في ملف التعاقد معه خاصة وأنه يعتبر هدفا رئيسيا للنادي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وذكرت التقارير بأن نانسي سيحصل على مبلغ 300 ألف يورو من عملية بيع حساني والمتمثلة في حق رعايته للاعب الشاب بحسب ما أقره الاتحاد الدولي لكرة القدم للأندية التي تفقد مواهبها الشابة.

وذكرت التقارير أن لاعبين جزائريين ارتدوا قميص باريس سان جيرمان أبرزهم يزيد سنجاق (1986-1992) وصالح عصاد (1983-1984) ومصطفى دحلب (1974-1984) وعلي بن عربية (1999-2001) وياسين عدلي (2018).