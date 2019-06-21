الان تتابع الفيفا يدير «كاف» بدءاً من أغسطس ولمدة 6 أشهر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل زيورخ- الخليج 365:

وفقاً للاتفاق الذي تم بين الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، والذي ينص على أن تتولى السنغالية فاطمة سامورا، الأمين العام لـ”فيفا”، إدارة الاتحاد اللأفريقي بدءاً من أغسطس المقبل، ولمدة ستة أشهر ومن الممكن أن تزيد الفترة إذا اتفق الاتحادان على هذا الأمر.

واتخذ هذا القرار قبل 24 ساعة من بداية كأس الأمم الأفريقية، وبرر رئيس الـ”كاف”، أحمد أحمد القرار بأنة ضروري لضمان شفافية الاتحاد الأفريقي.

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وقال أحمد عقب إعلان كل من “كاف” و”فيفا” رسمياً عن القرار: “تواصلت مع فيفا لمساعدتي على توضيح هذا الموقف”، وجاء ذلك بعد أسبوعين من القبض على رئيس “كاف” في فرنسا واستجوابه حول قضايا فساد مزعومة.

وصرح رئيس “كاف” رداً على المعلومات المنتشرة في وسائل الإعلام حول اتهامه غير العادل بالفساد “لم يقرر فيفا إدارة كاف من تلقاء نفسه، الأمر هو أن الاتحاد الأفريقي هو من يحتاج لـ”فيفا” من أجلكم”.

وأشار أحمد إلى أنه “لا يوجد فساد” في كاف، مؤكداً أن استمرار الصحافيين في ترديد هذا الأمر هو سبب اتخاذ هذا الإجراء.

ووافقت اللجنة التنفيذية لـ”كاف” “بالإجماع” على هذا القرار الذي تم اقتراحه على الرئيس، وذلك وفقاً لبيان مشترك من كاف وفيفا عشية مباراة المنتخب المصري وزيمبابوي في افتتاحية بطولة الأمم الأفريقية.