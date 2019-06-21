الان تتابع أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الجمعة والبث المباشر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: تجرى مساء اليوم الجمعة الموافق 21-6-2019 مواجهات مثيرة في البطولات العالمية والقارية حيث تلتقي مصر مع زيمبابوي في افتتاح كأس أمم أفريقيا، بينما تلتقي الإكوادور مع تشيلي في كوبا أمريكا. وفيما يلي أبرز مباريات اليوم الجمعة 21 يونيو (حزيران):

كأس أمم أفريقيا Advertisements 00:00 مصر × زيمبابوي كوبا أمريكا

3:00 الإكوادور × تشيلي وفيما يلي أبرز مباريات البث المباشر بصحيفة الخليج 365: مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي بث مباشر في كأس أمم أفريقيا

https://www.alweeam.com.sa/596910/

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