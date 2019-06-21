الامارات | بالفيديو: مصر تفاجأ إفريقيا بالأغنية الرسمية لبطولة كأس الأمم 2019

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية الأغنية الرسمية للبطولة “متجمعين” قبل انطلاق الحدث بيوم واحد وشارك في الأغنية الرسمية لبطولة كأس الأمم الإفريقية، المطرب المصري حكيم، بالإضافة للمطرب النيجيري "فيمي كوتيه" والمطربة الإيفوارية "دوبيه". ولاقت الأغنية إعجاب الكثيرون على مواقع التواصل الإجتماعي خاصة وأنه تم تصوير جزء كبير منها في منطقة الأهرامات بمصر، وتنطلق بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2019، والتي تستضيفها مصر، اليوم الجمعة وتستمر لغاية 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا بدلا من 16، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البطولة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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