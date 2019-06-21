شكرا لقرائتكم الأهلى يوافق على إعارة أكرم توفيق في الموسم الجديد .. تعرف على السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح مسئولو النادى الأهلى أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الضوء الأخضر للخروج معاراً فى الموسم الجديد، لمنحه مزيد من الخبرات قبل العودة من جديد للقلعة الحمراء.

ورغم تقديم أكرم توفيق لفترة جيدة مع الجونة بعد إعارته اليه ومساهمته الواضحة فى بقائه بالدوري الممتاز، إلا أن تخمة اللاعبين فى قائمة الأهلى بمنطقة الوسط، أمر يحول دون عودة لاعب الوسط الشاب فى الموسم الجديد.

وتدرس لجنة التخطيط مستقبل أكثر من لاعب معار لبحث امكانية عودتهم لصفوف القلعة الحمراء من عدمه وعلى رأسهم أحمد ريان وأحمد حمدي وأكرم توفيق وعمار حمدي.