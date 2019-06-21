اليوم مباراة مصر وزيمبابوى في افتتاح كأس أمم أفريقيا 2019/ تشكيل منتخب مصر والقنوات الناقلة

أعزائي عشاق الكرة المستديرة كرة القدم، يسعدنا التواجد معكم لمتابعة أخبار بطولة كأس أمم أفريقيا، حيث تقام غداً مباراة الإفتتاح بين منتخب مصر ومنتخب زيمبابوى، وتتعلق أنظار جمهور وعشاق الكرة بمباراة الغد وما ستكون نتيجة اللقاء، فكلا الفريقين يتطلع لتحقيق نتيجة ترضي جمهوره، ويأتي تواجد اللاعب العالمي “محمد صلاح” بين صفوف منتخب مصر، في مقدمة إهتمام الباحثين عن المتعة والإثارة في مباريات كرة القدم المصرية.

وقد أكد مدرب منتخب مصر “خافيير اجيرى” أن المنتخب يكمل تدريباته اليوم قبل مباراة الغد، على أنه ستكون تدريبات خفيفة حتى لا يتم تزويد الحمل على أفراد المنتخب، ويتوقع القيام بمباراة مرضية للجمهور المصري، وتحقيق نتيجة إيجابية تكون دفعة لباقي المباريات، وقد تم الإستقرار على تشكيلة المنتخب التي ستكون بمباراة الإفتتاح.

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تشكيل منتخب مصر في مباراة الإفتتاح

حراسة المرمي:- محمد الشناوى.

خط الدفاع:- المحمدى- أيمن أشرف- أحمد حجازى- باهر المحمدى.

خط الوسط:- محمد الننى- طارق حامد.

خط الوسط المهاجم:- عبدالله السعيد- تريزيجيه- محمد صلاح.

الهجوم:- مروان محسن.

موعد إذاعة مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة

المباراة الموعد القنوات الناقلة مصر/ زيمبابوى الساعة 10 مساءاً بتوقيت القاهرة بي ان سبورت ماكس 1 قناة تايم سبورت التردد الأرضي

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تصريحات هامة حول مباراة الإفتتاح

صرح قائد منتخب زيمبابوى “ماسونا”، أنه متحمس هو وزملائه للعب أمام مصر، حيث أن اللعب في مجموعة صاحب الأرض صعب، نظراً لأفضلية دعم الجمهور الذي يؤثر كثيراً في المباريات، ومنتخب مصر ليس محمد صلاح فقط وحث زملائه على عدم التركيز على صلاح دون باقي أفراد المنتخب المصري، لأن ذلك سيسبب الخسارة لفريقه، وأشاد بوجود الأمن الذي يشعره بالأمان ويتم توفير كافة متطلباتهم سواء بالفندق أو في مكان التدريب.

صرح مدرب منتخب مصر “اجيرى” أن صلاح أحد أفراد المنتخب الذي يضم 23 لاعب، والفريق يكتمل بتكاتف كل لاعب مع بعضهم البعض، ومحمد صلاح واحد من ال11 لاعب على أرض الملعب يضيف إضافة جيدة لباقي أفراد الفريق.

وتسعي مصر لأن يتم تنظيم البطولة الأهم في القارة الإفريقية على أعلى مستوي، وتقديم كافة الخدمات للجماهير والوفود التي تتواجد مع الفرق الإفريقية، ونتمني تحقيق منتخب مصر مايتمناه الجماهير منه والحصول على كأس البطولة، بالإضافة لتنظيم مشرف وراقي على مدار البطولة.