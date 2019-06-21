رياضة | هل يخون جريزمان برشلونة وينتقل إلى باريس سان جيرمان؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يخون جريزمان برشلونة وينتقل إلى باريس سان جيرمان؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية فرنسية بأن أنطوان جريزمان أعلن عن غضبه الشديد بسبب الشائعات التي أكدت دخوله في صفقة تبادلية مع نيمار الذي يسعى للعودة إلى برشلونة في الأول من يوليو المقبل عندما يتم تفعيل الشرط الجزائي في عقد جريزمان مع أتلتيكو مدريد.
وأفادت صحيفة لو باريزيان الفرنسية بأن جريزمان اتفق مع برشلونة على شروطه الشخصية وسيتم توقيع العقد في الأول من يوليو المقبل وهو موعد انخفاض قيمة الشرط الجزائي في عقده من 200 مليون يورو إلى 120 فقط.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن جريزمان أبلغ وكيل أعماله بغضبه من دخوله هذه الصفقة التي سيلجأ إليها برشلونة لتوفير قيمة مبلغ نيمار، حيث لا يستطيع النادي الكتالوني دفعها نقدًا كاملة ويسعى لأن يضم أحد لاعبيها فيها.
وذكرت الصحيفة الفرنسية أن برشلونة ينوي بمجرد التعاقد مع جريزمان أن يضمه في صفقة تبادلية مع نيمار بانتقال الدولي الفرنسي إلى باريس سان جيرمان وهو ما يرفضه اللاعب الذي لا يدخل ضمن هذه الصفقات ويريد أن يبقى حرًا كما أن علاقته بكيليان مبابي زميله في المنتخب الفرنسي ومهاجم سان جيرمان غير جيدة.
وأكدت الصحيفة الفرنسية رغبة جريزمان في البقاء حرًا دون التقيد بصفقة تبادلية مفروضة عليه من نادٍ لا يريده شخصيًا بل يريد التخلص من نيمار.