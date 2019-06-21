رياضة | مفاجأة.. ليفربول يربك حسابات برشلونة من جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. ليفربول يربك حسابات برشلونة من جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية يوم الخميس أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي تخطط لدخول سوق الإنتقالات الصيفية الجارية من أجل تعزيز الصفوف بصفقة نارية .

حيث أفادت صحيفة " ميرور " أن الريدز قرروا الدخول في سباق للحصول على خدمات الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد الاسباني والذي يعتبر من الأساسيات لدى برشلونة للحصول على خدماته بعد رحيله عن الروخيبلانكوس.

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وقال جيل مارين المدير التنفيذي للأتلتي إن جريزمان إتفق مع برشلونة منذ شهر مارس الماضي لكن مستقبل اللاعب البالغ من العمر ثمانية وعشرين عاماً لا يزال غامض حيث بدأ برشلونة التفكير جدياً في إستعادة نيمار من باريس سان جيرمان.

ولم يبرم الريدز أي صفقات في الصيف حتى الآن بل فرط في عدد من اللاعبين مثل المهاجم دانييل ستوريدج والظهير الأيسر ألبرتو مورينو.