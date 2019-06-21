أوروجواي تخطف تعادلا ثمينًا من اليابان بعد مباراة مثيرة

خطف منتخب أوروجواي تعادلا مثيرا من نظيره الياباني بنتيجة 2/2، في المباراة التى جمعتهما فجر اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة لبطولة كوبا أمريكا المقامة بالبرازيل.

البداية جاءت قوية من منتخب اليابان الذي تقدم مبكرا عبر كوجي ميوشي في الدقيقة 25، لكن أوروجواي تدارك الموقف سريعا بهدف بعدها بـ7 عبر لويس سواريز من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني تكرر نفس السيناريو مرة أخرى، حيث سجل كوجي ميوشي هدفه الثاني في الدقيقة 59 ليتقدم اليابان 2/1، لكن فرحة الساموراي لم تدم طويلا بعدما أدرك خوزيه خيمينيز التعادل بعدها بـ7 دقائق أيضًا كما حدث في الشوط الأول.

ونجحت أوروجواي في تحقيق فوز عريض بمستهل مشوارها في المجموعة الثالثة بالفوز على الاكوادور برباعية دون رد، وبنفس النتيجة خسرت اليابان من حامل اللقب تشيلي.

بتلك النتيجة يتصدر منتخب أوروجواي الترتيب برصيد 4 نقاط، ثم تشيلى بـ3 نقاط، واليابان بنقطة وأخيرا الإكوادور بدون رصيد.