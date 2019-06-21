شكرا لقرائتكم لجنة التخطيط بالأهلى تبدأ مناقشة أزمة مسابقة مواليد 97... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تناقش لجنة التخطيط بالأهلى التي يترأسها محمود الخطيب رئيس النادى، أزمة مسابقة مواليد 97 ،التي تقترب من الإلغاء، الأمر الذي سيجبر الإدارة الحمراء على قيد 9 لاعبين فوق السن بدلاً من قيدهم تحت السن هذا الموسم.

وتتجه النية داخل إتحاد الكرة لإلغاء مسابقة مواليد 97، على أن يتم الاكتفاء بمسابقة مواليد99، وتحاول لجنة التخطيط بالأهلى إيجاد حلول لتلك الأزمة وتحديد اللاعبين المرشحين للرحيل حال الغاء المسابقة بشكل رسمي.