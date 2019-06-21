طريقة تشغيل تردد قناة تايم سبورت الأرضي Time Sports الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 ..تشغيل القناة...

تردد قناة تايم سبورت الأرضي Time Sports الذي يزداد البحث عنه كثيرا الآن، خاصة بعد الإعلان عن بث مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 عليها، ولكن سيتم البث على التردد الأرضي وليس الفضائي، وسنوضح لكم اليوم كيفية إستقبال قناة تايم سبورت على التردد الأرضي، والجدير بالذكر إنطلاق بطولة أفريقيا 2019 من يوم 21 يونيو 2019، إلى يوم 19 يوليو 2019، وستقام مباراة الافتتاح على استاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء بين مصر وزيمبابوي، وستقوم أيضا قناة bein sports ببث مباريات البطولة بشكل حصري، ولكن قناة TIME SPORTS ستبث المباريات بشكل مجاني، كل ما عليك استقبال القناة على التردد الأرضي.

أما قناة تايم سبورت على التردد الفضائي، لن تبث مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، ولكنها قد تعرض بعض كواليس البطولة والتحليلات والنتائج، ويرجى العلم بأن عدد المنتخبات المشاركة في كأس أفريقيا هذا العام، تزيد عن عدد المنتخبات في الأعوام السابقة، حيث بلغ عدد المنتخبات المشاركة 24 منتخب، كما زادت الجوائز المالية عن الأعوام السابقة أيضا من قبل الكاف CAF، ويمكن شراء تذاكر المباريات من موقع تذكرتي tazkarti.com.

تردد قناة تايم سبورت الأرضي لمتابعة كأس أمم أفريقيا

التردد الترميز الاستقطاب 11449 27500 أفقي

ظبط تردد قناة تايم سبورت الأرضي واستقباله

يحرص الكثير من الناس حاليا على مشاهدة بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، وهذا ما ستوفرة قناة تايم سبورت على البث الأرضي وليس الفضائي، أما عن طريقة ظبط إستقبال البث الأرضي للقناة سيكون كالتالي:

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الحصول على اريال سواء داخلي أو خارجي أو جهاز استقبال صغير للبث الأرضي.

تقوم بعد ذلك بتوصيل الاريال للتلفزيون بعد إلغاء توصيل الريسيفر.

يتم ظبط إعدادت التلفاز لإستقبال البث.

بعد ذلك تقوم بعمل بحث يدوي، أو أتوماتيك إلى أن تظهر قناة تايم سبورت، وبعدها يتم الخروج من الإعدادت وعمل حفظ Save and Exit.

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تشغيل قناة تايم سبورت على البث الأرضي

قناة تايم سبورت المصرية Time sports

قناة تايم سبورت هي نتاج تعاون مجموعة إعلام المصريين مع والهئية الوطنية للإعلام، لتغطية إحداث ومباريات كأس الأمم الأفريقية 2019، وهي تمتلك حق بث جميع الأحداث والأنشطة الرياضية التي تقام على أرض مصر، وتقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج الرياضية لتغطية البطولة، بجانب الكواليس واستعداد المنتخب المصري وباقي المنتخبات للمباريات، وبرامج التحليلات والنتائج وأيضا مجموعة من المذيعين والمعلقين منهم ” عصام عبده، أحمد شوبير، الكاشف”.

طريقة استقبال قناة تايم سبورت بدون اريال

يمكن الآن استقبال قناة تايم سبورت Time sports بجودة عالية، عن طريق جهاز يتم تركيب كابل الاريال به ويخرج منه كابل ثلاثي الألوان يتم توصيله بالتلفاز، ويمكن شراء فلاشة يتم تركيبها بجهاز الكمبيوتر، لاستقبال البث الرقمي الأرضي مباشرة،

وهناك أيضا بعض الحلول التي تم تطبيقها من البعض داخل مصر، وهي عن طريق شاحن نوكيا الأصلي حيث تقوم بإدخال سن الشاحن مكان فتحة الجاك في ظهر التلفاز، هناك طريقة أخرى وهي فصل الكهرباء عن الريسيفر، ثم الضغط على ريموت التلفاز على القناة الثانية، مع فك سلك الدش الموصل إلى الريسيفر وإزالة الصامولة، ثم توصيل سن السلك في فتحة الجاك في ظهر التلفاز.