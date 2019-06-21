تعرف على جدول ومواعيد مباريات المجموعة الثانية في كأس الأمم الأفريقية 2019| والقنوات الناقلة لكأس...

جدول مباريات المجموعة الثانية في كأس الأمم الأفريقية 2019 الذي ينطلق غدا الجمعة 21 يونيو 2019، ويستمر حتى يوم 10 يوليو 2019، وستقام بطولة أفريقيا في مصر هذا العام، بعد سحب ملف الكاميرون لعدم جاهزيتها، والجدير بالذكر زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة إلى 24 منتخب، وزيادة الجوائز المالية أيضا ليحصل حامل اللقب 2019 على 4.5 مليون دولار، ويحصل الوصيف على 2.5 مليون دولار، وستقام البطولة على أرض 6 ملاعب في مصر وهم ” استاد السلام، استاد الإسكندرية، استاد السويس، استاد الإسماعيلية، استاد الدفاع الجوي، استاد القاهرة الدولي”، وبخصوص مباراة مصر وزيمبابوي مباراة الافتتاح، فهي ستقام في استاد القاهرة الدولي في العاشرة مساء.

يمكن شراء تذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا 2019، عن طريق موقع تذكرتي دوت كوم tazkarti.com، وذلك من خلال تسجيل الدخول لأول مرة، سيطلب منك بعض البيانات الشخصية ورقم البطاقة وصورتها وصورة شخصية لك، وبعد قبول طلبك سيرسل لك رقم id وباسورد، للدخول على صفحتك الخاصة وحجز تذاكر المباريات، والجدير بالذكر الاعلان عن بدء حجز تذاكر مباريات الدور النصف النهائي والنهائي والمباراة النهائية، ولمن لم يبلغ عمر 16 عام يمكنه التسجيل ببطاقة التشجيع الخاصة بولي الأمر.

جدول مباريات المجموعة الثانية في كأس الأمم الأفريقية 2019

موقع تذكرتي دوت كوم وأسعار تذاكر كأس أمم أفريقيا 2019

يمكن الآن بكل سهولة كما ذكرنا سابقا حجز تذاكر مباريات بطولة الأمم الأفريقية 2019، وذلك عن طريق فتح موقع تذكرتي وتسجيل الدخول والحصول على fan id، وعن أسعار تذاكر مباريات كأس أفريقيا، فهي تختلف عن حضور مباريات المنتخب المصري، وعن حضور باقي المباريات، فحضور مباريات منتخب مصر يكون كالتالي” 150 جنيه الدرجة الثالثة، 400 جنيه الدرجة الثانية، 600 جنيه الدرجة الأولى، 500 جنيه درجه أولى علوي، 2500 جنيه مقصورات”، أما باقي المباريات” 100 جنيه درجة ثالثة، 300 جنيه درجة ثانية، 500 جنيه درجة أولى”، وتضم المجموعة الثانية فن كأس أمم أفريقيا 2019 كلا من غينيا، نيجيريا، مدغشقر، بوروندي.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

تمتلك قناة bein sports حقوق بث مباريات بطولة أفريقيا 2019 في الشرق الأوسط، ولكن قناة تايم سبورت ستقوم أيضا ببث وتغطية مباريات البطولة، وهي أيضا تمتلك حقوق بث جميع الأنشطة الرياضية التي تقام على الأراضي المصرية، وستذاع المباريات على التردد الأرضي وليس الفضائي، وهناك بعض الأقاويل عن قيام القناة ببث عبر الإنترنت، ولكن حتى الآن لم ترد أي تصريحات رسيمة خاصة بهذا الموضوع.