عدلت أوروجواي تأخرها مرتين لتتعادل 2-2 مع اليابان في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم الليلة الماضية بمساعدة قرارين تحكيميين مثيرين للجدل، لكنها ستنتظر حتى آخر مباراة في المجموعة لضمان التأهل لدور الثمانية.
ومنح كوجي ميوشي التقدم لليابان، المشاركة ببطاقة دعوة، بعد هجمة مرتدة في الدقيقة 25 وأدرك لويس سواريز التعادلبعد ذلك بسبع دقائق من ركلة جزاء بعد مراجعة مثيرة للجدل من حكم الفيديو المساعد "الفار".
واحتسب خطأ ضد المدافع ناوميتشي أويدا، الذي بدا أن تعرض لخطأ من إدينسون كافاني في صراعهما على الكرة، وسط ذهول الفريق الآسيوي.
واستعادت اليابان التقدم في الدقيقة 59 إذ استغل ميوشي خطأ من فرناندو موسليرا حارس أوروجواي ليحرز هدفه الثاني في المباراة.
لكن أوروجواي الفائزة بلقب كوبا أميركا 15 مرة أدركت التعادل مرة أخرى بعد ذلك بسبع دقائق بضربة رأس من المدافع خوسيه خيمنيز.
وتتصدر أوروجواي المجموعة بأربع نقاط، بينما تأتي اليابان في المركز الثالث بنقطة واحدة.
وتلعب تشيلي صاحبة المركز الثاني بثلاث نقاط ضد الإكوادور متذيلة الترتيب بدون رصيد مساء الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر بمساعدة "الفار".. أوروجواي تعدل تأخرها أمام اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.