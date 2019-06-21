ننشر التشكيل الأقرب لمنتخب مصر في مباراة زيمبابوي

علمت "الوفد"، من مصادر مطلعة داخل منتخب مصر، التشكيل الأقرب لمواجهة الفراعنة مع زيمبابوي اليوم، في افتتاح بطولة كأس الأمم

الأفريقية 2019، والتي تنطلق في العاشرة مساءً.

وبحسب المصادر، من المتوقع أن يخوض منتخب مصر

المباراة بالتشكيل التالي:

محمد الشناوي

أيمن أشرف - أحمد حجازي - باهر المحمدي - أحمد المحمدي

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طارق حامد - محمد النني

محمود تريزيجيه - عبد الله السعيد - محمد صلاح

مروان محسن