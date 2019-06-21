علمت "الوفد"، من مصادر مطلعة داخل منتخب مصر، التشكيل الأقرب لمواجهة الفراعنة مع زيمبابوي اليوم، في افتتاح بطولة كأس الأممالأفريقية 2019، والتي تنطلق في العاشرة مساءً.
وبحسب المصادر، من المتوقع أن يخوض منتخب مصر
محمد الشناوي
أيمن أشرف - أحمد حجازي - باهر المحمدي - أحمد المحمدي
طارق حامد - محمد النني
محمود تريزيجيه - عبد الله السعيد - محمد صلاح
مروان محسن
كانت هذه تفاصيل خبر ننشر التشكيل الأقرب لمنتخب مصر في مباراة زيمبابوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.