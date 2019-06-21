رياضة | ذكريات الكان.. الجنرال من التمثيل المشرف إلى منصة التتويج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ذكريات الكان.. الجنرال من التمثيل المشرف إلى منصة التتويج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهل المنتخب المصري اليوم مشواره في بطولة أمم أفريقيا بمباراته ضد المنتخب الزيمبابوي، حيث يستعرض موقع "الخليج 365 الرياضي" ذكريات بطولة أمم إفريقيا 1998 والتي حققها من خلالها الفراعنة البطولة الرابعة في تاريخه.

هزائم من أجل التجربة

قبل بدء البطولة كانت نتائج المنتخب المصري في المباريات الاستعدادية سيئة للغاية ولكن تلك النتائج السلبية ربما كان عن عمد -إن جاز التعبير- حيث كان يفضل الجوهري تجربة كل الخطط والعناصر الممكنة قبل البطولة ويتعرض لكل المواقف حتي يصل لأفضل شكل ممكن ويطبقه داخل البطولة.

ويحكي الكابتن علاء نبيل مساعد الجوهري في تلك الفترة أن خلال المباراة الودية التي جمعت بين المنتخب المصري والجزائري قبل البطولة وانتهت بفوز الجزائر أخبره الجوهري قبل المباراة أنه إذا أراد الفوز سيلعب بشكل معين لكنه سيبدأ بشكل آخر حتي يجرب شئ يريد تجربته ويحكي علاء نبيل أن رغم الهزيمة كان الجوهري سعيد للغاية لأنه تأكد مما كان يدور في عقله.

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دهاء الجوهري

في مؤتمر صحفي قبل البطولة أعلن الجوهري أن المنتخب ذاهب للبطولة من أجل التمثيل المشرف وأنه سيحقق المركز الـ 13 في البطولة أو هكذا فهم الصحفيون من تصريحاته والتي كانت لرفع الضغوطات عن اللاعبين وعدم تحميلهم عبئ كبير أمام الإعلام والجماهير لكن في غرف خلع الملابس كان دائمًا ما يحدث اللاعبين عن أنه لن يقبل بغير الكأس وأن البطولة ستكون من نصيبهم.

مشوار البطولة

وقع المنتخب في المجموعة التي ضمت كلًا من موزمبيق وزامبيا والمغرب وتأهل المنتخب كثاني المجموعة بعد فوزه علي موزمبيق بثنائية وزامبيا ورباعية وخسارة أمام المغرب بهدف مصطفي حجي العالمي، ليقابل ساحل العاج في ربع النهائي وتصعد مصر بضربات الجزاء 5-4 بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبي، ثم تقصي مصر بوركينا فاسو من نصف النهائي بعد ثنائية حسام حسن ، ليتأهل المنتخب للنهائي ويحقق البطولة بعد الفوز علي جنوب أفريقيا بثنائية أخري، وشهدت البطولة تألق كبير من حسام حسن والذي تقاسم صدارة الهدافين مع بيني مكارثي لاعب منتخب جنوب إفريقيا برصيد 7 أهداف.

أسطورة الجوهري

أصبح الجنرال محمود الجوهري أول من يحقق البطولة كلاعب ومدرب بعدما قاد المنتخب إلي اللقب الأفريقي بعد غياب 12 عامًا، ليرسخ تسمه كأحد أعظم المدربين في تاريخ مصر بل وتاريخ القارة السمراء.