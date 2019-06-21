رياضة | نجم ريال مدريد على أعتاب عملاق الكرة الإيطالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد على أعتاب عملاق الكرة الإيطالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي زفونيمير بويان ممثل نادي إي سي ميلان مع مسؤولي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الاسباني أمس الخميس من أجل محاولة التوصل إلى إتفاق يقضي بإجراء صفقة بين الناديين.

وقالت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أنه يوجد أربعة لاعبين مرشحين بشكل كبير للرحيل عن كتيبة زين الدين زيدان ويرغب ماركو جيامباولو المدير الفني الجديد للروسونيري في ضم الاسباني داني سيبايوس متوسط ميدان الملكي.

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ويعتبر سيبايوس صاحب الإحدى وعشرين عاماً من أبرز الأسماء التي يرغب الميلان في الحصول على خدماته وهو الذي يبلي بلاء حسن مع منتخب إسبانيا فئة 21 عام وأحرز قبل بضعة أيام ضد المنتخب الإيطالي في بطولة أوروبا.

ويرى المسؤولون في الميلان أن اللاعب يناسب إستراتيجيتهم خاصةً وأنه لاعب شاب على الرغم من أن الرقم المطلوب فيه من الريال المقدر بخمسين مليون يورو مبالغ للغاية لكن النادي الإيطالي سيسعى إلى تخفيضه.