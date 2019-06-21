رياضة | برشلونة يبلغ نجمه بالبقاء في الموسم الجديد

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أشارت تقارير صحفية إسبانية، يوم الخميس، إلى أن نادي برشلونة قد عقد اجتماعاً مع الفرنسي الدولي عثمان ديمبلي لتبادل وجهات النظر بين الطرفين.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إن عددا من التقارير قد ادعت دخول ديمبلي في صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان من أجل إعادة نيمار.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن نادي برشلونة قد أخبر موسى سيسوكو وكيل أعمال ديمبيلي أن اللاعب ليس للبيع وأنه ضمن خطط مدرب البارسا إرنستو فالفيردي.

وكانت أنباء قد ترددت عن تقديم برشلونة عرضاً لإدارة باريس سان جيرمان يحدث من خلاله نقل نيمار مقابل 100 مليون يورو بالإضافة لعرض 3 لاعبين من بينهم ديميبلي.