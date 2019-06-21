رياضة | الجيش الملكي المغربي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الملكي المغربي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتربت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجيش الملكي المغربي من حسم ثاني الصفقات الصيفية للموسم الكروي المقبل بضم محمد علي بامعمر متوسط ميدان الدفاع الجديدي السابق بعد أن انتهى ارتباطه بناديه رسميا.

ومن المنتظر أن تكون الصفقة بنظام الانتقال الحر حيث يحاول الجيش الإسراع في ضم اللاعب الذي يمتلك خبرات كبيرة بعد أن لعب لأندية عديدة مثل المغرب الفاسي والرجاء البيضاوي وفريق الدفاع الجديدي.

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كما حصل بامعمر على بعض الخبرات المحلية والقارية وكان مطلوب بقوة للانضمام إلى الفتح الرباطي وإتحاد طنجة قبل أن يختار التوقيع للجيش الملكي.

ولعل من أبرز الأسباب التي قادته إلى القيام بتلك النقلة في مستقبله توصية مدربه السابق عبد الرحيم طاليب الذي رافقة لمواسم طويلة في النادي الجديدي.