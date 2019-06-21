رياضة | الكشف عن أعضاء الجمعية العمومية لفريق نادي الوحدة السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن أعضاء الجمعية العمومية لفريق نادي الوحدة السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الأمانة العامة لانتخابات الأندية الرياضية في المملكة العربية السعودية القائمة النهائية لأعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم أن يحضروا ويقوموا بالتصويت في جميعة نادي الوحدة.

ومن المنتظر أن تقام انتخابات النادي المكي يوم السبت المقبل ويبدأ التسجيل في تمام الساعة الخامسة والربع مساءاً وسيتم عقد الجمعية العمومية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً.

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وكانت هيئة الرياضة قد أعلنت يوم الثاني عشر من شهر يونيو الجاري تمديد فترة قيد الناخبين لمدة يومين فقط وذلك بسبب عدم إكتمال النصاب القانوني.

وتخوض إنتخابات نادي الوحدة قائمة واحدة فقط برئاسة سلطان أزهر المنتظر أن يحصد رئاسة النادي بتزكية من الجمعية العمومية.