رياضة | أتليتكو مدريد يضع الرتوش الأخيرة لضم مهاجم بنفيكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أتليتكو مدريد يضع الرتوش الأخيرة لضم مهاجم بنفيكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن نادى أتليتكو مدريد الإسبانى يضع الرتوش الأخيرة لضم اللاعب الشاب المميز مع فريق بنفيكا البرتغالى "جواو فيليكس".
وذكرت صحيفة الماركا الإسبانية أن أتليتكو مدريد قد أنهى صفقة فيليكس لصالحه خلال الانتقالات الصيفية الحالية بعد أن اجتاز اللاعب الفحوصات الطبية.
وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن اللاعب سيرتبط بعقد يمتد ل 5 سنوات مع الروحى بلانكوس وأن قيمة الصفقة تصل ل 120 مليو يورو بعد تألق اللاعب، وتعويضاً لرحيل نجم الفريق أنطوان جريزمان.