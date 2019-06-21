رياضة | ريال مدريد يحدد بدائل بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحدد بدائل بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية بأن ريال مدريد الإسباني وضع خطة للتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن ريال مدريد ينوي تقديم عرض جديد لمانشستر يونايتد للتعاقد مع بوجبا.

وأفادت التقارير بأن ريال مدريد ينتظر رد فعل مانشستر يونايتد، حيث إذا رفض العرض فإنه سوف يتنازل عن فكرة ضم بوجبا تماما في الصيف الجاري.

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وأكدت التقارير أن ريال مدريد لديه خيارات آخرى لتعزيز خط الوسط ليس من بينها الدنماركي كريستيان أريكسن نجم توتنهام الإنجليزي.

وذكرت التقارير أن ريال مدريد يفكر في نجم الوسط الفرنسي الشاب تانجي ندومبيلي والهولندي الدولي دوني فان دي بيك وذلك بسبب عدم اقتناع زيدان بفكرة ضم إريكسن في الصيف الحالي.

يذكر أن بوجبا يعتبر هدف زيدان الرئيسي هذا الصيف لكن إدارة الملكي ترفض فكرة انتظار أي لاعب حيث ينوي زيدان حسم جميع الصفقات قبل الأول من يوليو المقبل.