رياضة | رونالدو ويوفنتوس يخططان لتوجيه ضربة قاتلة إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو ويوفنتوس يخططان لتوجيه ضربة قاتلة إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترغب إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي، في حسم صفقة انتقال النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد وذلك خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، إن إدارة يوفنتوس لديها الثقة الكاملة في توجيه ضربة قاتلة لريال مدريد الراغب في ضم بوجبا حيث تأمل السيدة العجوز في حصد دوري أبطال أوروبا بتواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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وأكدت الصحيفة الإنجليزية أن إدارة نادي يوفنتوس تقدمت بعرض قميته 150 مليون جنيه إسترليني لضم بول بوجبا.

وانتقل بول بوجبا للعب في صفوف مانشستر يونايتد خلال صيف 2016 من يوفنتوس في صفقة كانت قيمتها 105 مليون يورو.