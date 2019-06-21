رياضة | جوميز يوجه رسالة خاصة من السنغال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوميز يوجه رسالة خاصة من السنغال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الفرنسي بافتيمبي جوميز مهاجم نادي الهلال السعودي بزيارة خاطفة إلى السنغال، ثم كشف عن سر زيارته لشبكة "africatopsports".

وقال جوميز في تصريحاته للشبكة: "هنا جذورنا ولابد ألا ننسى من أين أتينا، قوتنا في جذورنا، أنا حريص على التعرف على التقاليد السنغالية المختلفة، قضيت هنا لحظة مميزة، سمحت لي باكتشاف الكثير في السنغال.

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وأوضح الفرنسي عن موقفه تجاه ناديه الهلال السعودي مرددا: "أشعر براحة وسعادة كبيرة للغاية في الهلال، أريد الاستمرار في صفوف الزعيم للموسم المقبل".

جديرا بالذكر أن اللاعب الفرنسي من أصول سنغالية قد انضم لزعيم أسيا قادما من جلطة سراي التركي في بداية الموسم المنصرم.