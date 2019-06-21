رياضة | نجم الأهلي: علاجي في ألمانيا يمر بشكل جيد.. وأتمنى العودة للمنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي: علاجي في ألمانيا يمر بشكل جيد.. وأتمنى العودة للمنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه يتمنى تعويض ما فاته بعد ابتعاده عن الفريق الأحمر لإصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية "أرغب في تعويض ما فاتني وأتمنى أن أساهم في تحقيق بطولة الدوري وتكون أول بطولة لي مع الفريق".

Advertisements

وتابع "لم أتوقع حب جمهور الأهلي الكبير لي رغم أنني لم أشارك كثيرا، مشيرا إلى أن لاعبي الأهلي حاولوا إخفاء إصابته حتى أبلغه وليد سليمان".

وواصل "الحمد لله في ألمانيا العلاج يمر بشكل جيد للغاية، وأسبق مراحل العلاج بشكل غير طبيعي".