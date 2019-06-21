رياضة | الأهلي يعيد هيكلة الإدارة من جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعيد هيكلة الإدارة من جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد إدارة الأهلي السعودي برئاسة أحمد الصائغ اجتماعًا هامًا غقب توليهم المسؤلية رسميا، لمناقشة عدة مواضيع وبداية هيكلة النادي.

Advertisements

حيث فتحت عدة ملفات خلال الإجتماع، بداية بفريق كرة القدم، ليتم الإعلان رسميًّا عن التعاقد مع الكرواتي برانكو مدربًا للفريق الأول لكرة القدم، وتعيين عبد العزيز النهدي رئيسا للمركز الإعلامي بالنادي.

وجاءت من ضمن القرارات الهامة لهذا الاجتماع والخاصة بفريق الكرة الأول بالنادي، تعيين العضو الشرفي الأمير منصور بن مشعل مشرفا عاما على فريق الكرة، و أحمد بامعوضة مديرا تنفيذيا لكرة القدم، وماجد الطويرقي مديرًا للكرة بالفريق الأول، ومحمد شلية إداريًّا ويتولى محمد الحارثي مديرًا لقطاعي الناشئين والشباب.