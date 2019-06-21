رياضة | هيئة الرياضة تحسم موقفها النهائي بشأن انتخابات نادي النصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيئة الرياضة تحسم موقفها النهائي بشأن انتخابات نادي النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسمت الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية موقفها من انتخابات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وذلك قبل نهاية الفترة الثالثة لتقديم أوراق الترشح لرئاسة مجلس الإدارة والأعضاء.

وكانت الهيئة قد أعلنت فتح باب الترشح لإنتخابات النادي في فترتين سابقتين إلا أنه لم يقدم أي مرشح أوراقه ليبدأ من الأحد المقبل فتح الفترة الثالثة لمدة خمسة أيام.

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وأفادت بعض المصادر الصحفية في المملكة أن تلك الفترة هي الأخيرة ولن يتم مدها إلى فترة رابعة في حالة لم يتقدم أي شخص بأوراق ترشحه.

وفي حالة بقي الوضع كما هو عليه فإن الهيئة العامة للرياضة سوف تقوم بتكليف مجلس جديد لمدة عام واحد فقط وهو القرار الأصعب خاصةً أن الشخصيات النصراوية الكبرى إعتذرت عن تولي هذا المنصب آخرهم سلمان الملك.